Příčinou tragické srážky dvou větroňů loni 13. srpna u Trutnova zřejmě byla nepozornost pilotů. Jednoho z nich mohlo také oslnit slunce. Při srážce zahynul třiasedmdesátiletý pilot větroně, který se zřítil na zem. Druhému pilotovi, kterému bylo také 73 let, se s poničeným strojem podařilo přistát.

Vyplývá to ze závěrečné zprávy Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, kterou má ČTK k dispozici. Piloti obou kluzáků byli účastníky 18. ročníku mezinárodního závodu historických kluzáků HOP 2019, který pořádal Aeroklub Hronov na letišti ve Velkém Poříčí na Náchodsku.

Kluzáky se srazily v momentě, kdy pilot jednoho kroužil ve výstupném proudu a pilot druhého kluzáku chtěl nalétnout do uvažovaného výstupného proudu před sebou. K zemi se zřítil a zahynul pilot kluzáku, který již ve stoupavém proudu vzduchu kroužil.

„Příčinou letecké nehody bylo nesprávné rozdělení pozornosti pilotů během letu,“ konstatovali vyšetřovatelé. Pilot zříceného kluzáku podle nich s velkou pravděpodobností mohl být oslněn sluncem, které mohlo omezit jeho schopnost včas zpozorovat druhý kluzák.

Pilot, který srážku přežil, při příletu k Trutnovu podle vyšetřovatelů vyhodnotil, že se dva kluzáky na stejné hladině nacházejí v rozdílných stoupavých proudech. „Podle jejich poloh pokračoval v letu a posléze upravil dráhu letu s úmyslem nalétnout uvažovaný stoupavý proud před sebou. V době, kdy zahájil zatáčku, ztratil z dohledu kluzák kroužící v blízkosti vlevo od něj,“ uvedli.

Absence přesnějších údajů o letu kluzáků podle vyšetřovatelů neumožňuje jednoznačně určit, zda nebezpečí střetu pilot později zříceného kluzáku rozpoznal a reagoval ve snaze o vyhnutí se kolizi. Větroň se zřítil do kukuřičného pole vlevo od výpadovky na Pec pod Sněžkou.

Pád letounu obyvatele z okolí neohrozil. Pátrání po zříceném letadle ve vzrostlém kukuřičném poli nebylo snadné. Do pátrací akce se zapojily tři jednotky hasičů. „Pomohli také piloti z dalších větroňů, kteří v pořádku přistáli v okolí nehody, i posádka vrtulníku letecké záchranné služby," uvedli tehdy hasiči.