Před vyhlášením stavu nouze mohl soud podobné nenechavce poslat do vězení nejvýše na dva roky. ČTK to řekl policejní mluvčí Libor Hejtman. "Dvaadvacetiletý recidivista z Olomouce je podezřelý, že v pátek kolem 21:00 nejprve vnikl na oplocený pozemek a následně za použití síly vnikl sklepními dveřmi do garáže rodinného domu. Garáž prohledal a odcizil z ní drobné ruční nářadí v hodnotě 450 korun," uvedl Hejtman.

Policisté na místo ihned vyjeli a zloděje zanedlouho vypátrali, zadrželi a umístili do policejní cely. Kriminalisté po zahájeném trestním stíhání podají podnět státnímu zástupci na podání návrhu na vzetí muže do vazby. Mladému zloději hrozí za krádež a porušování domovní svobody trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, neboť se do garáže vloupal ve vyhlášeném stavu nouze.

