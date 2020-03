Čtveřice cyklistů si vyrazila v sobotu na projížďku do zalesněné oblasti na Olomoucku. Na tom by ani v současné situaci, kdy vláda omezila volný pohyb osob, nebylo nic špatného. Ovšem čtveřici sportovců zjevně bezpečnostní pravidla nic neříkají. V pondělí hygienici oblast na Litovelsku a Uničovsku uzavřeli kvůli šíření koronaviru a zónu, do níž lidé nesmějí chodit, ohraničili páskou. Cyklisté však pásku s klidem nadzvedli a vjeli do ní.

„Někteří lidé upozornění, zákazy a nařízení nerespektují. V uzavřených lokalitách na Litovelsku a Uničovsku, které jsou nepřetržité monitorovány, jsme zaznamenali skupinku osob, která se pohybovala v zakázané zóně," uvedla pro Novinky.cz mluvčí policie Jitka Dolejšová. „Policisté zjistili totožnost osob, jejich jednání zadokumentovali a bude postoupeno příslušnému správnímu orgánů k vyřízení,“ dodala mluvčí.