U soudu v jihovýchodní Anglii zazněla svědectví, která alespoň do jisté míry objasnila, jak v domě Evansových ve městě Deal v hrabství Kent probíhaly události toho loňského prosincového večera, kdy v dětském pokojíčku došlo k rodinné tragédii. Liam byl v inkriminované místnosti sám, ostatní členové rodiny trávili čas odpočinkem v přízemí. O podivném případu napsal britský Mirror.

Liam odešel nahoru do pokoje hrát na kytaru hned poté, co spořádal večeři. Jeho o čtyři roky mladší bratr Robbie-Paul a otec Mark se odebrali věnovat se své oblíbené činnosti: sledování fotbalu. Během přestávky v poločase se mladší bráška chtěl podělit s „Rockym" o aktuální stav zápasu. Vyběhl schody a našel sourozence v bezvědomí viset u jejich patrové postele.

„Kromě Liamovy kytary jsem tam nahoře slyšel i jiné, dalo by se říct podivné zvuky. Myslel jsem ale, že dělá nějaké cviky navíc, aby trochu shodil. Napsal jsem mu na mobil, ať nedělá takový rámus, ale neodpověděl. Pak už ho našel až Robbie,“ svěřil se pro Kent Online otec uškrceného chlapce.

Liam byl téměř okamžitě odvezen do nemocnice, a záchranářům se dokonce podařilo chlapci nahodit srdce. Další den však lékaři byli chlapce nuceni prohlásit za mrtvého.

Uškrcenému chlapci nic nechybělo, měl jen pár kilo nadváhy

„Byl to veselý, pořád usměvavý, milý, kamarádský a citlivý kluk,“ zaznělo u soudu. Nenašly se sebemenší důkazy, že by mladík mohl mít nějaké problémy, kvůli nimž by si chtěl vzít život. Nedávno přestoupil do nového klubu, což pro něj znamenalo postup a další vyhlídky do budoucnosti. Jen pár hodin před tím nešťastným večerem se vrátil ze zápasu.

Ani v jeho telefonu, ani na sociálních sítích či v jeho počítači se nenašel jediný důvod pro sebevraždu. Chlapec sice měl mírnou nadváhu, která se pohybovala jedno nebo dvě kila nad požadovanou hranicí, ale všichni zainteresovaní se shodli na tom, že to pro hocha žádné trauma nepředstavovalo.

„Chci vyjádřit nejupřímnější soustrast rodině za tuto tragickou ztrátu tak mladého života, neméně mě mrzí, že vám nedokážu dát pro to, co se stalo, žádné rozumné vysvětlení,“ vyjádřila své pohnutí vyšetřovatelka Katrina Hepburnová.

Rodiče Mark a Tiffany Evansovi prohlásili, že přijímají verdikt soudu, který hovoří o „nešťastné náhodě“. Liamův klub vzdal svému oblíbenému členovi hold na svém facebooku, kde stojí: „Odpočívej v pokoji, Malý Rocky. Měl jsi lví srdce, a to srdce teď přestalo tlouci. Už napořád ale budeš součástí našeho klubu. A také našich srdcí a našich myšlenek. Jsme hrdí, že jsme mohli být tvojí rodinou v boxu. Budeš nám chybět.“