Drogový dealer omylem poslal svůj ceník policii: Následoval tvrdý trest

Soud v severoanglickém Leedsu v úterý poslal na tři roky a čtyři měsíce do vězení začínajícího drogového dealera, který byl zatčen poté, co policii přes SMS zprávu omylem poslal ceník nabízených narkotik.

O případu informoval zpravodajský server The Independent. Mladý muž si podle své výpovědi chtěl přivydělat prodejem kokainu, marihuany a extáze na hudebním festivalu, ale pozornost policie na sebe upoutal už tím, že na hudební akci sám dorazil silně intoxikovaný.

„Rozhodl se prodávat drogy na festivalu v Leedsu, když byl sám v drogovém rauši. Měl za to, že je to dobrý nápad a neměl nejmenší tušení, co čeho se pouští," uvedl jeho obhájce Christopher Dunn. Ten argumentoval, že jeho klient Martynas Benosenko nikdy předtím drogy neprodával a chápal festival jako jednorázovou příležitost, jak si vydělat peníze poté, co přišel o práci.