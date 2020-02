Když Lucii T. (33) v září zatkla policie v brazilském São Paulu, nevypadalo to s ní příliš dobře. V kufru měla v ukryté drogy - do podezřelých suvenýrů (šachovnice a repliky obrazu Poslední večeře od Leonarda da Vinciho) někdo nacpal šest kilogramů kokainu. A Lucie putovala rovnou za mříže.

Ven z vězení jí pomohla jediná věc - že s sebou do Brazílie vzala svou teprve dvouletou dceru. Soud ji totiž na její žádost propustil do domácího vězení, aby se o dítě mohla starat. Teď musí zůstat v oblasti São Paula, ale vzhledem k tomu, že údajně policii sdělila jména všech, kteří by s pašováním mohli mít něco společného, se patrně zdržuje pouze v bezpečí hotelového pokoje.

Mobilní telefon s přístupem na internet jí ale zůstal, a ona tak může sdílet příspěvky na sociálních sítích. Zde před pár dny předvedla novou image. V domácím vězení se obarvila!

Ze zlatavě blond šla do stříbrně šedé, která teď frčí. V pozadí fotografie je vidět něco, co připomíná část dětského kočárku. Malá holčička je tedy patrně stále s matkou v Brazílii.