Pohraničníci objevili nejdelší pašerácký tunel: Měří 1313 metrů!

Američtí a mexičtí pohraničníci našli mezi městy San Diego a Tijuana dosud nejdelší pašerácký tunel překonávající hranici mezi USA a Mexikem měřící 1313 metrů. Úřady v souvislosti s tunelem nikoho nezatkly a nenalezly v něm žádné drogy. Zatím není jasné ani to, kdo jej vykopal, napsala agentura AP.

Tunely pro pašování drog do Spojených států často hloubí kartel Sinaloa, svého času vedený narkobaronem Joaquínem Guzmánem, přezdívaným Prcek. Ten si nyní odpykává doživotní trest ve Spojených státech. Tunel pohraničníky kromě délky zaujal rovněž svou sofistikovaností. Byly v něm koleje na důlní vozíky, ventilace, kabely s vysokým napětím, u vstupu na mexické straně byl výtah a tunel měl vybudovaný i odtokový systém.

„Nikdy jsme si nemysleli, že by měli odhodlání dotáhnout to tak daleko," prohlásil jeden z představitelů americké pohraniční stráže. „Nepřestávají mě překvapovat," dodal. Tunel vedl z parkoviště pro kamiony nedaleko mezinárodního letiště v Tijuaně směrem k San Diegu. Konec tunelu na americké straně byl však v době nálezu zasypán několika stovkami pytlů s pískem, a byl proto dále neprůchodný. Kufry napěchovali 94 kily tabáku do vodní dýmky! Pašeráky na pražském letišti vyhmátli celníci

Z hlavní šachty přitom vedlo nedokončené rameno dlouhé asi jeden kilometr do otevřených polí, které nemělo žádný východ. Pašeráci tak zřejmě původní východ z tunelu zahradili a chtěli vykopat jiný, nakonec však projekt ze zatím neznámých důvodů opustili. Podle AP nalezený tunel odhaluje slabiny projektu hraniční zdi amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten si od bariéry slibuje zastavení pašování drog a dalšího zakázaného zboží z Mexika.