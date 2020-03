Štír

I když to znamená, že se musíte docela uskromnit, pomůžete v těchto dnech člověku, který vám v minulosti vytrhl trn z paty. Vděčnost je to, co se v životě cení, takže se zanedlouho zase karta obrátí a vám se dostane patřičné odměny, případně pomoci.