Dezinfekce jako molotovův koktejl? Žena ho hodila po přítelkyni a podpálila činžák!

Požár se začal rychle šířit do horních pater činžovního domu, uvedlo NBC Connecticut. Kvůli němu muselo být evakuováno a převezeno do nemocnice přes 30 osob. Čtyři z nich, včetně dvou dětí, byly hospitalizovány v kritickém stavu, v této chvíli jsou stabilizovány. Při druhém prohledání domu hasiči našli tělo padesátiletého nájemníka Jeromea Kysera, který zemřel udušením kouřem.

BREAKING: Fire and some kind of explosion at an apartment building on Charter Oak st in Hartford. @FOX61News the only station there as children and adults were rushed out of the building. We’ll be live with the latest details from 6-9am. pic.twitter.com/KRGzcEZ4p4