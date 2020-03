Nahodili seniorovi srdce: Dva policisté a kolemjdoucí muž mu zachránili lidský život!

Další opilec za volantem, blesklo hlavou hlídce. Obyčejný případ a dohadování s nezodpovědným a agresivním člověkem se ovšem nekonal. Oba strážníky místo toho čekal boj o život starého člověka, který kvůli zdravotní indispozici ztratil kontrolu nad řízením.

Osmdesátiletý řidič se totiž nechoval, jako by byl ovíněný alkoholem. Měl sice problém s komunikací a viditelně trpěl špatnou koordinací pohybů, ale „jinak“, než to mívají opilci. Muž a žena v uniformě hned pochopili, že se jedná o zdravotní komplikace a bez otálení proto přivolali záchrannou službu. V tu chvíli se však senior bezvládně zhroutil, přestal dýchat a zastavilo se mu srdce. Bylo jasné, že teď už se nedá jen tak čekat na záchranku, musela přijít okamžitá aplikace znalostí první pomoci.

A tak se dva policisté dali do práce: tělo zbavené vědomí a nejzákladnějších životních projevů vytáhli z auta. Vítězslav pak seniorovi prováděl masáž srdce, zatímco Veronika mu zakláněla hlavu a kontrolovala, zda se srdce a plíce probouzejí zpátky k životu. Vítaná pomoc přišla i od kolemjdoucího Lukáše Kašného, který se na místě náhodou ukázal právě v okamžiku, kdy se začalo s oživováním. Třetí do party komunikoval s operátorkou záchranné služby a přispěl tak k tomu, že starému pánovi po necelých pěti minutách srdce naskočilo a on začal dýchat. Krátce poté dorazili záchranáři, kteří si ho převzali do péče.

Vítězslav Klabačka, mužská část zasahující hlídky, se svojí kolegyní po boku k události podotkl: „Jsem vystudovaný muzikant a učitel hudby, vždy jsem ale chtěl být policistou. Jsem rád, že jsem mohl pomoci při záchraně života, protože právě tento skutek mě utvrdil v tom, že mé rozhodnutí stát se policistou bylo správné.“

Je ovšem třeba také dodat, že podobné případy budou dále rozviřovat debaty o tom, zda jsou zdravotní prohlídky seniorů, co se způsobilosti k řízení motorových vozidel týče, skutečně dostatečné.