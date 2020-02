Smutná nehoda u Bánova: Řidička v protisměru napálila do kamionu, srážku nepřežila

Smutnou informaci potvrdila policejní mluvčí mluvčí Simona Kyšnerová. Nehoda se stala krátce před 10:00.

„Osmačtyřicetiletá řidička Škody Fabia jela ve směru od Uherského Brodu na Starý Hrozenkov. V mírné levotočivé zatáčce z doposud přesně nezjištěných příčin přejela do protisměrného jízdního pruhu, kde narazila do protijedoucího kamionu. Poté došlo ještě ke střetu fabie s octavií, která jela stejným směrem, a to na Starý Hrozenkov,“ uvedla.

Řidička podle ní utrpěla zranění neslučitelná se životem. „Řidiče octavie a jeho dva spolujezdce převezli záchranáři do nemocnice. Tam skončil také řidič kamionu. Přesné okolnosti této tragické události vyšetřují jak kriminalisté, tak dopravní policisté,“ doplnila Kyšnerová. Obnovit provoz se na silnici podařilo krátce po 18:00. V době uzavírky odkláněla policie dopravu na objízdnou trasu.

Podle dostupných informací je řidička čtvrtou letošní obětí dopravních nehod ve Zlínském kraji. Za celý loňský rok zahynulo na silnicích v regionu 19 osob.