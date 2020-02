"Přesně 24 hodin před tím (střelbou) jsme se potkali a mluvili jsme spolu. Vždycky si tady připomeneme tu smutnou událost, tragédii. Nemocnému člověku nikdo do hlavy nevidí," řekla v pondělí novinářům Janalíková.

Na pietním aktu nechyběla ani Mária Rapantová, která byla v době tragédie se zlomenou nohou upoutána na lůžko. "Dcera za mnou tehdy jela vlakem z Prahy. Měla sem problém dojet, protože je odstavili ve Starém Městě. Volala mi, že je tady hrůza, že prý se tady střílí a že už je devět mrtvých. Pro město to byl velký šok," uvedla Rapantová.

Střelec spustil palbu na nedělním bleším trhu: 7 zasažených, zranění páchaly i odražené kulky

Podle uherskobrodského starosty Ferdinanda Kubáníka (KDU-ČSL) představuje tragédie pro město i po pěti letech stále silný okamžik. Připomínat ji považuje za důležité. "Tady to nebezpečí může skutečně hrozit kdykoliv jinde. Stalo se to nedávno před Vánoci v Ostravě, o to víc jsme si to připomněli," řekl starosta.

Osminásobná vražda v Uherském Brodě je nejtragičtějším případem střelby v dosavadní historii České republiky. Místní třiašedesátiletý muž Zdeněk K. vstoupil 24. února 2015 do restaurace Družba a začal bez varování střílet po hostech i personálu. Připravil o život sedm mužů, jednu ženu a nakonec zastřelil i sebe. K obětem neměl žádný vztah.

Jedenáct mrtvých po děsivé střelbě u Lidlu! Útočník už nežije

Podle policie padlo nejméně 44 výstřelů. V době útoku bylo v restauraci 20 až 30 lidí. Památku obětí střelby připomíná poblíž bývalé restaurace pietní místo vytvořené na základě návrhu architekta Petra Brožka.

Přes travnatý ovál vede oplechovaná cesta spojující přechod pro chodce s budovou. Do zvýšeného terénu vytváří zářez, který symbolizuje jizvu a výraznou ztrátu. V přízemí budovy, v níž se střílelo, jsou i dnes obchody. V prvním patře, kde byla restaurace, jsou kanceláře.