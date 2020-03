Petra (†40) byla pohřešovaná od 2. března. Z domu podle rodiny odešla se slovy „jdu ven“. Nicméně se už nevrátila a zmizela. S sebou si vzala navíc nezjištěné množství léků, které užívala kvůli své nemoci. Podle dcery Daniely šlo o epilepsii. Majka (†17) se utopila v řece: Zdrcený otec prý vyhrožuje jejím kamarádům smrtí

Rodina ze strachu o Petru začala pátrat na vlastní pěst, pomáhali jí ale také záchranáři z Czech SAR týmu. První pátrání bylo bohužel neúspěšné. V neděli 8. března se proto ženini nejbližší rozhodli, že svolají dobrovolníky a půjdou pročesávat les.

Na akci, kterou svolala dcera Daniela, přišlo asi padesát lidí včetně SAR týmu se čtyřmi čtyřkolkami. Nechybělo ani několik psů. Pátrání mělo bohužel rychlý a tragický konec. Petru našli po dvaceti minutách mrtvou! Pro všechny zúčastněné to byl velký šok.

Pohřešovanou Petru (†40) z Liberce našli mrtvou v lese. Rodina se na místě zhroutila

„Dnes krátce před polednem policisté na lince 158 přijali oznámení o nálezu pohřešované ženy v Harcovském lese v katastru Liberce. Bohužel čtyřicetiletá žena byla nalezena bez známek života,“ uvedla mluvčí policie Dagmar Sochorová. Podle informací Blesku ženu našel pes jedné z dobrovolnic.

Rodina se po zdrcující zprávě zhroutila a skončila v péči záchranářů. „Na místě jsme dále měli dva pacienty, které jsme převezli do liberecké nemocnice,“ řekl Blesku mluvčí libereckých záchranářů Michael Georgiev.

Kondolují kolegové i rodinní přátelé

Tragická zpráva obletěla celou zemi a na profilech Petřiných příbuzných se začala objevovat slova soucitu i podpory. „Ondrášku, to je mi moc líto, držte se, upřímnou soustrast,“ napsala Daniela pod příspěvkem Ondřeje, bratra Petry (†40).

Podobných zpráv se na sociálních sítích objevily desítky. „Upřímnou soustrast celé vaší rodině. Je mi to moc líto. Stále jsem doufala, že se najde živá. S vaší sestrou jsem pracovala a bude nám moc chybět,“ napsala Jana. „Je mi to hrozně líto... držte se,“ napsala Alena zdrcené Daniele. Tragédie na Kutnohorsku: Dívka (†16) skočila pod vlak, nepřežila!

Pro zúčastněné to byl šok

„Dance i Davidovi hodně sil... Viděl jsem je poprvé v životě, jsou to sympatičtí lidé a drželi se velmi statečně do poslední chvíle,“ napsal David, který pomáhal s pátráním. „Síly budou oba potřebovat hodně, pohled na ně, po zjištění, nebyl vůbec příjemný. I mě to velmi chytlo za srdce. Posílám energii a myslím na vás,“ dodal na adresu Petřina partnera a její dcery.