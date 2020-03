Manžel paní Boženy B. zesnul minulé úterý v Thomayerově nemocnici krátce poté, co s ním ještě mluvila. Když do nemocnice během dalších dní volala, aby se ujistila o jeho zdravotním stavu, nebyly jí podány žádné informace. Právě proto se rozhodla, že do ní osobně zajde. O šokujícím případu informovala televize Nova.

V nemocnici ji šokovalo chování personálu. „Nesli jsme mu občerstvení jako vždycky. Říkáme, že jdeme na návštěvu za panem B.,“ popisovala situaci reportérovi. Jí a její rodině bylo řečeno, že nikdo toho jména v nemocnici neleží. „K úmrtí došlo v úterý, nemocnice absolutně nevyrozuměla rodinu, která se vlastně o tom úmrtí dozvěděla až v pátek,“ uvedl pro televizi rodinný přítel. „Bylo mi z toho strašně špatně,“ řekla Nově nešťastná paní Božena.

„Z etického hlediska by to mělo být bez zbytečného odkladu oznámeno nejpozději do následujícího dne,“ uvedl v reportáži právník Pavel Jelínek. Stejné mínění mají i pohřební ústavy, podle kterých bývá vyrozumívání s rodinami většinou rychlé. „Může to trvat od okamžiku úmrtí až do nějakých dvou, tří, pěti hodin,“ podělil se s Novou o zkušenosti ředitel pohřební služby v Pardubicích Jindřich Filip.

Nemocnice ale jakékoliv pochybení odmítá. Podle mluvčího Thomayerovy nemocnice Petra Sulka nebylo pochybení na straně personálu, ale rodiny, která uvedla neplatné telefonní číslo. „O úmrtí daného pacienta informovali hned ten den, bohužel neúspěšně,“ řekl televizi. Nemocnice navíc pozůstalým naúčtovala pět dní navíc za uskladnění těla, což rodinu pobouřilo. Vedení Thomayerovy nemocnice prověří postup personálu a zkontroluje především výpisy hovorů. Rodina chce na zdravotní zařízení podat stížnost.