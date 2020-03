Kaden Reddick (†10) zemřel poté, co na něj v obchodu značky Topshop v anglickém Readingu spadl pult vážící 180 kg! Smrti malého chlapce přihlížela jeho máma Lisa Malletová a babička. Vyšetřovatelé proti společnosti nevznesli žádná obvinění, přestože totožný kus nábytku už dříve v jiné provozovně téže společnosti zavalil i desetiletou dívku!

Hezké pololetní prázdniny chtěla udělat školákovi Kadenovi Reddickovi a jeho sourozencům máma Lisa Malletová spolu s jejich babičkou. Trojice se proto v únoru roku 2017 vydala do kina na film Sing (Zpívej) a posléze ještě vyrazili v anglickém městě Reading na nákupy. Ovšem příjemný den dopadl tragicky.

Trojice se vydala do obchodu Topshop, kde podle informací britského deníku The Sun Lisa s babičkou kupovaly džíny, a desetiletý chlapec se poflakoval po obchodu. Zatímco babička platila za nové oblečení, Kaden a jeho sestra kroužili kolem sladkostí. Ovšem pak se zničehonic obchodem ozvala rána a malého Kadena zavalil pult vážící 120 kg! „Poté jsem slyšela ránu a Kaden byl na podlaze zavalený pultem,“ uvedla jeho babička pro The Sun.

„Naproti mně byl chlapec s mámou. Hoch se začal houpat na pultu, držel se oběma rukama a nohy se mu houpaly ve vzduchu. Když to udělal poprvé, dopadl nohama na zem,“ popsala incident studentka Niamh Gillespieová. Vylíčila, že když se Kaden zhoupl podruhé, pult se s ním převrátil a zavalil ho. Operace mandlí skončila tragédií: Děvčátko (†7) zemřelo lékařům pod rukama!

Chlapec utrpěl vážná zranění hlavy a byl převezen do nemocnice, kde později zemřel. Případem se začala zabývat policie. „Tento tragický incident jsme důkladně prošetřili. Po přezkumu šetření provedeném státním zastupitelstvím v souvislosti s případem nebyla vznesena žádná obvinění,“ uvedl policejní důstojník Dave Turton pro BBC.

Nicméně k podobnému incidentu bez fatálních následků došlo ve stejném roce ve skotském Glasgow, kde obdobný pult zavalil desetiletou dívku. Společnost tvrdila, že typ nábytku, který zavalil dvě malé děti, byl odstraněn z obchodů, ovšem vyšetřovatelům se dostal do rukou kamerový záznam, na kterém je vidět, že to nejspíš nebyla pravda. Policisté se proto rozhodli znovu případ prozkoumat. Kvůli incidentu v Glasgow dostala společnost pokutu 450 tisíc liber (cca 13 milionů Kč).