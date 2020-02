Maminka mrtvé dívenky (†6) z Jesenicka promluvila: Vyjádření o bolesti a vděku.

Hledání šestileté ztracené holčičky na několik hodin spojilo celý region. Do pátrací akce se zapojilo kolem tří stovek dobrovolníků, kteří neváhali a s baterkou v ruce šli ztracenou holčičku do chladného počasí hledat. Vše komplikoval silný vítr, kvůli kterému nemohl vzlétnout vrtulník s termovizí.

Dobrovolníci si na sociálních sítích za své nasazení vysloužili pochvalu mnoha lidí. „Jsem ohromen, jakou sílu naši obyvatelé nabrali, když se semkli a vytvořili jeden pevný celek,“ napsal Miroslav K. „Mám k vám respekt. Ti, co šli hledat, byli borci a borky. Měli jste odvahu a dobré srdce,“ připojil se Daniel H.

Ráno bylo pátrání ukončeno, bohužel z toho nejhoršího možného důvodu. Tělo šestileté holčičky bylo nalezeno ve studni jen kousek od pískoviště, kde si večer hrála se sestřenicí. Smutná zpráva všechny zdrtila.

Nejvíc samozřejmě rodinu mrtvé dívenky, příbuzní si procházejí jen těžko představitelným obdobím. Zdrcená maminka se ve čtvrtek k tragédii vyjádřila na facebooku. „Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, co hledali mou dceru. Policii, hasičům, dobrovolníkům a všem, co se snažili. Je to bolestivé a je to tragédie. Vážím si toho, kolik lidí bylo ochotných se podílet, děkuji Vám všem,“ vzkázala.