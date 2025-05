Lesík nad dávno opuštěným lomem na kraji města se stal lákadlem pro místní kluky, kteří si ho vyhlédli na pro svou cyklo zábavu. Místo připomínající spíš proschlý prales, pročistili, vybudovali si tam několik set metrů cestiček a tras.

„Tady v Bruntále šlo snad o jediné místo, kde mohli jezdit. Ona tam ale za nimi chodila, vyhrožovala jim a nadávala,“ řekla Blesk.cz Kateřina, máma jednoho z chlapců.

Na trati se objevovaly připínáčky, jeden z mladých cyklistů jich našel desítky! Na jednom skoku kdosi nastražil dokonce zdvižené ulomené klacky…

Padla i facka

„Tohle může dělat někdo, kdo to nemá v hlavě v pořádku. Je to nebezpečné těm jezdcům a není to dobré ani pro zvěř,“ líčil další z rodičů.

„Nechápu, o co jí jde. Jak jí na tak odlehlém místě mohou vadit? Kde teda mají jezdit?,“ ptá se maminka Kateřina.

Při jednom setkání se ženou, kterou ze zlomyslných činů podezírali, ji mládežníci konfrontovali. Hádka se vyostřila. „Jednoho z kluků udeřila. Tak to nahlásil na policii,“ uvedla paní Kateřina. „Teď už se o ní ví, tak se tam v poslední době nic dalšího neobjevilo, ale jeden nikdy neví,“ uzavřela.

Na dně lomu je mokřad, domov rozmanitých živočišných druhů. Cyklisté tady ale nejezdí. Trasy mají v lesích nad lomem.

Skončila na policii

Policisté potvrdili, že oznámení na konkrétní ženu skutečně řešili. „Incidentem jsme se zabývali. Po prošetření všech skutečností jsme věc postoupili na městskou správní komisi, která si případ převzala,“ uvedl policista Jan Segsulka.

Redaktor Blesku chtěl dát prostor k vyjádření i nahlášené ženě, ale na místě možného bydliště ji nezastihl.

„Šrumec“ v lomu v posledních dnech utichl. Cyklisté tam na nějakou dobu přestali jezdit a „pasti“ se žádné nové neobjevily. Může za to zřejmě také nehoda, která se nedávno udála. Po pádu ze skály, možná po zakopnutí, se tu zranil jeden mladík (17). S vážnými zraněními skončil ve fakultní nemocnici v Ostravě.

