Manažer Googlu (43) obviněn z vraždy manželky (†41): Mámu dvou dětí našli mrtvou na pláži!

Sonam Saxena se svou manželkou Smriti a jejich dvěma dcerkami každý rok vyráží na dovolenou na Havaj. Na pohádkový ostrov každoročně jezdí ve stejnou dobu a to na narozeniny jejich nejstarší dcery. Pro rodinu, která bydlí ve městě Bellevue v americkém státě Washington, však letošní výlet skončil tragicky.

Ubodala Judita spolužáka Tomáše (†16)? Šokovaní zdravotníci popsali místo činu

Manželé zašli v úterý večer na skleničku a posléze se rozhodli podniknout romantickou procházku po pláži. Během ní však Smriti dostala astmatický záchvat. „Dostala astmatický záchvat přímo tam na pláži a cítila se slabá a neušla by celou cestu zpět, protože to je téměř dvacet minut chůze z pláže do našeho pokoje,“ uvedl v rozhovoru pro West Hawaii Today Saxena. Rozhodl se proto, že půjde zpět sám a přinese jí inhalátor. „Tak jsem řekl, víš co? Zůstaň tady, máš u sebe telefon a já půjdu do pokoje a vezmu tvůj inhalátor a přijdu zpět,“ popsal, co se tehdy na pláži stalo s tím, že nebyl pryč víc jak padesát minut. Ovšem, když se vrátil zpět ke své ženě, byla pryč. Našel tam pouze její doklady, telefon a kabelku. „Byl jsem rozrušený, protože proč by tam nechávala svou kabelku a telefon a šla zpátky do pokoje. Celé to bylo zvláštní. Tak jsem běžel zpět do pokoje. Zkontroloval jsem to tam a nebyla tam. Šel jsem dolů po schodech a tehdy jsem vytočil policii,“ dodal Saxena.

Dva roky od vraždy Kuciaka a jeho snoubenky: Krvavá scéna, kterou nezapomenu, popsala máma oběti

Saxena, který je absolventem prestižní univerzity Harvard a působí jako manažer Googlu, se snažil všemi prostředky svou ženu najít. „Moje žena Smriti Saxena je nezvěstná. Prosím, můžete šířit tento příspěvek, abych mohl říct mým dcerám, kde jejich máma je,“ napsal na sociální síť. Pátrání po jednačtyřicetileté ženě, která pracovala jako manažerka pro Microsoft, však skončilo tragicky. Její tělo bylo nalezeno o několik hodin později blízko místa, odkud měla zmizet.

O několik hodin později policie Saxenu zadržela s tím, že je podezřelý z vraždy jeho manželky. „Sonam Saxena byl zatčen a obviněn z vraždy druhého stupně, zatímco detektivové stále pokračují ve vyšetřování. V případu je zařízena pitva, která určí přesnou příčinu smrti,“ uvedla v prohlášení havajská policie.