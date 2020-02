Americká policie vyšetřuje případ, který se odehrál na základní škole na Floridě. Ve vězení skončila Holly Eicherová, učitelka s mnohaletými zkušenostmi. Dvaašedesátiletá žena se měla rozčílit poté, co její šestiletý žák odmítl sníst jablečné pyré! Žena do něj měla začít kopat a nutit ho uklidit oo sobě pyré, které rozlil.

Byl den sv. Valentýna, děti si mezi sebou předávaly valentýnská přání a povídaly si u oběda. Poklidnou obědovou pauzu však na základní škole na Floridě překazil incident, který se odehrál mezi teprve šestiletým žákem a učitelkou Holly Eicherovou. Dvaašedesátiletá učitelka základní školy, která během let na škole už zažila mnohé, měla fyzicky napadnout 6letého chlapce! Podle informací britského deníku Daily Mail prý šestiletý žák se zvláštními potřebami během oběda zlobil.

Malí lotři přepadli na zastávce školáka, sebrali mu mobil a peněženku: Nikdo mu nepomohl

Eicherová ho měla pobídnout a nařídit mu, ať dojí svůj oběd. Chlapec ale začal křičet, a dokonce ji měl kopnout. Učitelka rychle zareagovala a snažila se ho uklidnit tím, že mu na zemi omotala nohy kolem jeho. Tím však incident neskončil. Dítě se stále vzpouzelo a podle očitého svědka měla učitelka do chlapce začít pod stolem kopat! Chlapec začat křičet bolestí a plivl jí do tváře, načež vzal do rukou jablečné pyré a vylil ho na zem. Učitelka mu nařídila, aby to po sobě uklidil a pak ho poslala do třídy.

Otřesná tragédie na Chrudimsku: Pes zabil matku čtyř dětí!

Když dítě dorazilo domů a šlo se koupat, rodiče si všimli, že má na sobě modřiny a odřeniny. Kontaktovali proto tamní policii, která se případem začala zabývat. O několik dní později strážci zákona Eicherovou zatkli a obvinili z napadení dítěte. Učitelka byla propuštěna ze školy, kde pracovala dlouhých osmnáct let. Podle Daily Mail byla již v minulosti obviněna z fyzického napadení dětí. Zdá se, že tentokrát to se svými výchovnými metodami přehnala.