Dva sígry ve věku kolem 7 a 13 let hledala ostravská policie. Měli napadnout a okrást na zastávce podobně starého kluka. Přestože byli kolem dětí další lidé, nikdo napadenému chlapci nepomohl…

Loupež se stala 14. ledna okolo 16:45 na tramvajové zastávce Mariánské náměstí v Ostravě. „Poškozenému vytrhli z ruky peněženku. Poté ho napadli. Když spadl na zem, násilím mu odcizili mobilní telefon značky Xiaomi Redmi 6A modré barvy v několikatisícové hodnotě,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.

délka: 00:50.98 Video Dva sígři (7 a 13) napadli v Ostravě na zastávce školáka a okradli ho. PČR

V době útoku na místě bylo několik lidí, kteří vzápětí nasedli do tramvaje číslo 4. Nikdo chlapci nepomohl.

Komplic byl sotva sedmiletý

Poté, co vydala policie popis mladistvých útočníků, podařilo se je najít. Zarážející byl odhadovaný věk útočníků. U staršího policisté tipovali 13 let, u mladšího dokonce pouhých sedm let. Právě vzhledem k věku nebude policie další informace poskytovat.