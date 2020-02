Vlakvedoucí zbil brutálně cestujícího obuškem: České Dráhy ho vrátily do služby! (vlevo Ilustrační foto) (Autor: archiv Blesku)

Koncem září minulého roku jeden z pasažérů ve vlaku Českých drah natočil šokujícího video, které později umístil na sociální sítě. Video zachycuje vlakvedoucího Jana Š., který na cestujícího vytáhl obušek a začal ho mlátit hlava nehlava! „Ten zákrok byl zcela neadekvátní. Teleskopickým obuškem mlátil mladík v uniformě ČD sedícího bezbranného člověka. Do krvavých šrámů na jeho rukách, co měl před obličeje, a jeho noze. Toto by se v civilizaci dít nemělo,“ popsal na twitteru hrůzný incident svědek Radek K.

Není to odpad twitteru, ale lidský. Za líbivou maskou se skrývá arogantní zmrd, “vlakvedoucí vlaků vyšší kategorie ČD” který teleskop. obuškem zbil 58letého člověka. Důvod? Nešla mu načíst InKarta. @ceskedrahy_ @Operator_CD pic.twitter.com/fGawSrDH3G — Odpad - to nej z českých tweetů (@OdpadT) January 1, 2020

Vlakvedoucí Jan Š. se však bránil, že to bylo zcela jinak. Podle něj byl cestující opilý a jeho InKarta byla zcela zničená. „Prvopočátek situace byl ve zničené kartě, kdy cestující nemohl prokázat nárok na slevu a vulgárně mě nutil k ignorování tohoto faktu. Sám dotyčný cestující, vydávaný na twitteru za poškozeného, uznal, že byl pod vlivem alkoholu a napadl on mě a já se jen oprávněně bránil,“ uvedl pro Blesk vlakvedoucí s tím, že muž neutrpěl žádná zranění.

Případem se zabývala i policie, případ byl však odložen poté, co cestující přiznal, že konflikt vyvolal. České dráhy vlakvedoucího ale stejně postavily mimo službu. „Přestože byl konflikt jednoznačně vyvolán ze strany podnapilého cestujícího, rozhodně nesouhlasíme se způsobem, jakým náš vlakvedoucí na situaci reagoval. Použití násilí, v tomto případě dokonce obušku, který v žádném případě nepatří k vybavení našich zaměstnanců, je naprosto nepřijatelné. Zaměstnanec byl stažen ze služby a věc je s ním řešena v pracovně právní rovině,“ uvedl v lednu mluvčí společnosti Jiří Joklík.

Jenže po několika týdnech už je vše jinak a Jan Š. údajně opět pro České dráhy pracuje! „Věc jsme interně prošetřili a vzhledem k tomu, že byl pracovník v minulosti bezproblémový, tak byl přeřazen na jinou pozici. Nebudeme zveřejňovat na kterou, pracovněprávní vztahy považujeme za důvěrné,“ potvrdila Blesk.cz mluvčí Českých drah Gabriela Novotná. Není jasné, jestli muž ještě přichází do kontaktu s pasažéry, podle serveru TN.cz však již v rámci práce nejezdí vlakem.