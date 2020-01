Trik s kobrou chtěl ukázat svým sousedům a přátelům indonéský šaman Norjani. Zaříkávač hadů vzal do ruky pětimetrovou kobru královskou a točil s ní dokola. Pětimetrový had nakonec populárního léčitele dvakrát uštkl. Norjani údajně nevěděl, že uštknutí kobrou je smrtelné, a tak si se zraněními nedělal starosti. Nakonec však musel být převezen do nemocnice, kde následně zemřel.

Šaman Norjani pocházející z Indonésie byl mezi sousedy a přáteli známý jako vynikající léčitel a znalec tradiční medicíny. Norjani byl navíc známý i tím, že rád odchytával divoká zvířata a to hlavně kobry. Nebezpečného hada se mu podařilo podle informací britského deníku Daily Mirror chytit před týdnem. Norjani pětimetrovou kobru královskou držel ve své dřevěné chýši, než se rozhodl, že známým předvede své úžasné schopnosti, díky nimž divokého hada zkrotí.

Muž věří, že po 45 letech vypátral vraha své matky: Šlechtic žije jako buddhista v Austrálii!

V sobotu vzal proto kobru a holýma rukama s ní začal točit před zraky svých sousedů. Jeho vystoupení zachytila kamera. Ve videu je vidět, jak had začíná být agresivnější a agresivnější, až indonéského šamana uštkne a to hned dvakrát - nejprve do ruky a posléze do tváře. Léčitel se však jen směje. Šaman si s hadími kousanci na videu nedělá žádné starosti a pokračuje v představení.

Dvě hodiny po pořízení záznamu se Norjanimu udělalo špatně, a proto byl převezen do nemocnice, kde mu byla dána protilátka. Bylo však už pozdě. Jed se už stačil rozšířit po celém jeho těle a o několik hodin později léčitel zemřel.

Muže uštkla nebezpečná zmije: Na Hradecko přestěhoval desítky plazů

Jeho rodina se rozhodla pomstít jeho smrt, a proto usekla kobře hlavu. „Je pravda, že Norjani nebo Nek Tadong, jak byl také známý, byl uštknut a zabit hadem. Kolem půl sedmé odpoledne byla oběť převezena na kliniku v okrese Menjalin, kde byla ošetřena, ale bylo pro ni příliš pozdě. Pohřben byl následujícího dne a rodina jeho hada zabila. Obyvatelé vesnice věděli, že oběť držela mnoho zvířat, včetně kober. Byl také velice dobrý v léčení lidí tradičními technikami a ve vesnici byl známý jako šaman,“ uvedl policejní důstojník Dede Hasanudin. Norjani si prý nebyl vědom toho, že kobra je jeden z nejnebezpečnějších hadů na světě.