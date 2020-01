Je tomu skoro padesát let, co záhadně zmizel britský šlechtic Richard John Bingham, 7. hrabě z Lucanu. Předtím, než se po něm slehla zem, měl zavraždit chůvu svých dětí Sandru Rivettovou (†29) a napadnout manželku Veronicu Duncanovou. Policie po něm dlouhá léta pátrala, ale bez výsledku. Vyšetřovatelé se proto domnívali, že spáchal sebevraždu. Syn zavražděné ženy však nyní přišel s tím, že ví, kde se lord nachází! Neil Berriman pátral na vlastní pěst a všechny stopy ho zavedly do Austrálie, kde podle něj dnes pětaosmdesátiletý šlechtic spokojeně žije jako buddhista.