Do věznice shání lékaře za 80 tisíc měsíčně: Rath by jim ušetřil, pracovat ale nesmí

Na pěkný balík vyjde vězeňský lékař daňové poplatníky - aspoň tak to vypadá z inzerátu, ve kterém věznice Ruzyně shání doktora za 80 tisíc korun měsíčně. Teoreticky by mohli ušetřit a zaměstnat odsouzené lékaře, jako je například David Rath, to bohužel ale neumožňuje zákon.