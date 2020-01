Jsou to duchapřítomní hrdinové! Tak mluví rodiče malých hokejistů o trenérech z IHC Písek. Ti významně přispěli k dopadení šílence z BMW (35), který střílel za jízdy po ostatních řidičích. A hlavně ještě před ním stačili ukrýt asi 50 dětí!

Řidič bílého BMW X1 zamířil poté, co ve středu ráno na silnici bezhlavě střílel po všem, co se hýbalo, do Písku. Zaparkoval u zimního stadionu.

Minul střelce

„Museli jsme se těsně minout. Šel jsem po sedmé hodině do práce a auto stálo pod okny, kde se běžně neparkuje. Později si kolega přečetl na mobilu zprávu, že hledají bílé BMW. Zjistili jsme, že je otevřené, uvnitř byly klíče,“ řekl Blesku šéftrenér klubu IHC Králové Písek Jan Kudrna. Střelba v nemocnici ve Slaném: Pacient napadl personál!

Jakmile policii nadiktovali značku, bylo vše jasné. „Na stadionu bylo v tu chvíli kolem padesáti dětí. Ihned jsme je stáhli z ledu a schovali je do jedné z šaten včetně učitelek. Byla to spontánní reakce. Střelec mohl být kdekoliv,“ popsal Jan Kudrna.

Video Policisté obvinili muže z pokusu o vraždu. Střílel po jiném řidiči! - Policie ČR

Ukázalo se, že obavy trenérů byly na místě. Policie muže z „bavoráku“ záhy dopadla – na lávce přes řeku, která se stadionem sousedí!

Jste skvělí!

Pohotovou reakci sportovců přijala veřejnost s nadšením. „Je vidět, že děti jsou v dobrých rukou,“ shodli se rodiče malých hokejistů. „V 7:30 hodin jsem kluka vezla na stadion. Vystupoval přesně u toho auta. Je ve mně malá duše. Tímto bych chtěla poděkovat trenérům. Jste skvělí. Díky,“ uvedla jedna z maminek Olga Andras. Pokus o vraždu několika lidí! Řidič BMW, který střílel po autě, trefil i cisternu, hrozí mu doživotí

Co se stalo

Minimálně pět střelných ran padlo pár minut před 7. hodinou ranní na silnici 1/4 u Zalužan na hranicích středočeského a jihočeského kraje. Řidič (35) BMW s pražskou značkou střílel na předjíždějící vůz Škoda Kodiaq, ve které seděli dva muži (49 a 59) z východních Čech.

Projektily prostřelily přední sklo i boční dveře. Jen náhodou nikoho nezasáhly. Incident, který zatím nemá vysvětlení, natočila kamera ve škodovce. Díky tomu policisté znali registrační značku BMW, po kterém pátrali na území celého kraje. Policie řidiče zadržela v Písku krátce po 10. hodině ráno. Zbraň už u sebe neměl. Ve čtvrtek ji policisté hledali v řece Otavě. Chudá dívka (†24) roky téměř nejedla, aby měl bratr na léky. Boj o život prohrála

Střílel i po jiných