Svědci vylíčili, že kněz Elisha Misiko seděl při nedělní mši v kostele v přístavním městě Mombasa v přední lavici ve chvíli, kdy jeho žena stála na kazatelně.

Přistoupil k ní a bodl ji nožem schovaným pod košilí. Následně obrátil nůž proti sobě a prořízl si hrdlo ještě dříve, než ho stačili přítomní věřící zastavit. Zemřel na místě, jeho žena později v nemocnici.