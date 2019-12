Donna Gilbyová z britského Walesu vyšla ze svého domu po osmé hodině ráno. Sedmačtyřicetiletá žena spěchala na prohlídku k lékaři, jenže to se jí stalo osudným. Poté, co vyšla ven, uklouzla na zledovatělém chodníku a ošklivě upadla na zem. Při pádu si zlomila nohu a nemohla se hýbat. Kolemjdoucí sice zavolali sanitku, ale záchranářům trvalo dlouhých šest hodin, než přijeli ženě na pomoc. Sousedé mezitím Donně přinesli alespoň přikrývky.

Dvě děti a dva dospělí se v Praze otrávili oxidem uhelnatým! V topné sezoně případů přibývá

„Volali jsme sanitku a řekli jim, že Donna uklouzla a chvílemi ztrácí vědomí. To muselo být někdy mezi osmou a půl devátou ráno. Operátorka mi řekla, že mají přetíženou linku a že budou u ní, jakmile to bude možné,“ uvedl pro britský deník The Sun otec Donny Gareth Gilby. „Když ani po hodině nepřijeli, volali jsme znovu. Tehdy nám řekli, že dělají, co mohou, ale že nevědí, kdy přijedou,“ dodal Gareth.

Reprák spadl do kočárku s miminkem! Holčičku (1) museli z vánočních trhů převézt do nemocnice

Záchranka přijela až o šest hodin později a Donnu převezla do nemocnice. Matka jedenáctileté holčičky však v nemocnici prodělala infarkt a zemřela. „Stále tomu nemůžeme uvěřit. Byla úžasná a vždy myslela víc na druhé než na sebe, udělala by cokoliv pro druhé,“ uvedl její zničený otec. Z náhlé smrti Donny je v šoku celá rodina. „Prostě tomu nemohu uvěřit. Je to hrozné. Chudák její malá holčička. Od teď pro ni budou každé Vánoce připomínkou smrti její mámy,“ řekl synovec Donny James Perkins.