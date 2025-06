Kolaps na D10: Dálnici ve směru na Turnov zablokovala hromadná nehoda s 5 zraněnými

Jak dlouho bude dálnice uzavřená po nehodě sedmi aut, při které se zranilo pět lidí, nyní nelze odhadnout.

„Na kilometru 23,5 dálnice D10 ve směru na Turnov jsme museli z důvodu hromadné nehody (dle oznámení asi osm vozidel) úplně uzavřít provoz na dálnici, a to v obou pruzích,“ uvedla policie na síti X. Nehoda se podle krajské policejní mluvčí Michaely Richterové stala v 15:45.

„Jednoho těžce zraněného pacienta jsme transportovali letecky do Ústřední vojenské nemocnice, druhého těžce zraněného jsme po ošetření vezli do Fakultní nemocnice Bulovka. Dále jsme měli v péči tři pacienty se středně těžkými poraněními, dva jsme po ošetření směrovali do nemocnice v Mladé Boleslavi, třetího pak do nemocnice v Nymburce,“ řekla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.