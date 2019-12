Muž chtěl zřejmě přelézt mříže a schovat se na noc do výklenku u obchodu. Měl ale smůlu. Do jednoho z horních ok mříží se mu zaklínila noha a zůstal bezvládně viset hlavou dolů. „Pokud by si ho majitel obchodu nevšiml, zřejmě by tak strávil celou noc,“ upozornil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.



Když přijeli strážníci na místo, zjistili, že muž by si bez cizí pomoci neporadil. „Pak ho pomalu spouštěli na zem, aby si neublížil,“ pokračoval Ghanem.