Krimi perličky 2018: Penis zaseknutý v perlátoru či "jedovatý" odér z čokoládovny

Středočeští hasiči na sklonku roku vzpomínali na ty nejzajímavější případy - mezi nimi rozhodně vyčnívala zpráva o muži s velmi nepříjemným problémem. Vyjížděli za ním do příbramské nemocnice v říjnu během pátečního odpoledne. Místní lékaři je požádali o asistenci při sundání perlátoru zaseknutého na penisu. "Kovový kroužek, který na konci ramínka vodovodní baterie zajišťuje pomocí sítek provzdušnění vody a souvislý proud, odstranili za necelou čtvrthodinu obdobným způsobem jako prstýnek, to znamená pomocí minibrusky za neustálého chlazení vodou," popsali hasiči.

Vzpomínali také na sundavání opilého mladíka z mostního oblouku ve Štěchovicích, či vysvobození koně uvízlého v bahnité prohlubni u Měchenic či vyprošťování ježka z klece. Hasiči, záchranka i policie z Kladna v říjnu vyjížděla k nahlášenému hořícímu autu na louce. "Jak se při průzkumu ukázalo, nešlo o kouř, ale všechna okna auta byla silně orosená. V úmyslně odstaveném automobilu tak, aby byl co nejméně vidět, totiž nehořelo, ale byl dějištěm milostných hrátek," vysvětlili hasiči.

Kuriozity řešili strážníci i policisté v Olomouci. Městská policie dělala doprovod kachně s káčaty, aby se v pořádku dostaly ze stavby, na kynologickém cvičišti odchytávali poníka, vytahovali agresivní kočku z motoru auta a dohlíželi na průvod cirkusových slonů centrem města.

Státní policisté měli o něco bizarnější výjezdy. Jednou jim například anonym oznámil, že v prostoru cihelny mladí muži natáčí gay porno. "Policisté skutečně na místě nalezli lehce oděné mladíky. Nafocené snímky však nesloužily k 'lechtivým účelům', ale šlo o mladé sportovce, kteří se takto připravovali na kulturistickou soutěž, a to se svolením správce areálu. Doufali, že uniknou nechtěné pozornosti. Neunikli," popsali policisté.

Minimálně dvakrát řešili oznámení podivně se chovajících lidí - jeden z nich doléval kapalinu do ostřikovačů a to, co měl oznamovatel za "opilý taneček", byla prostě jen radost ze života. V druhém případě mladík jen prováděl na lavičce jogínské dechové cvičení.

"O půlnoci penzista zavolal policisty, že někdo do ovzduší vypouští jedovaté a zřejmě bojové chemické látky. Strážci zákona zjistili, že se nejednalo o nebezpečné látky, ale o odér z nedaleké čokoládovny," uzavřeli výčet perliček olomoučtí policisté.

Ušetřeni nebyli ani moravskoslezští strážci zákona. Například lupiči kradli opravdu zvláštní věci. Tři dřevěné myslivecké posedy, digitální čtečka kontejnerů (odcizena z kabiny svozového vozu), králíci, holubi, slepice, krádeže potravin z lednice, rajčata, papriky i okurky ze skleníku, švestky, feromonové lapače, dvě betonové jímky, cukroví i ozdobený stromeček a mnohé další…

Policisté přebírali granát nalezený při okopávání jahod, řešili srážku automobilu s losem nebo sraženého psa, kterého řidič vezl několik kilometrů zaklíněného v přední části auta.

Jednoznačně nejzábavnější byla asi krádež výhry ve výši 165 tisíc korun, kterou oznámil muž v Ostravě. "Neznámý či neznámí měli využít jeho indispozice, kdy si měl sednout na trávník, aby si odpočinul," popsali policisté s tím, že muž byl ovšem opilý. Na své výpovědi ale trval i následující den za střízliva. "Muž dne 27. dubna 2018 doznal, že žádnou výhru nezískal a uvedený skutek se nestal. Sdělil, že o výhře se mu možná zdálo…"

Zvířecí kuriozity prověřovali i městští policisté z Ostravy. Byla mezi nimi prskající kočka uprostřed chodníku, mrtvý havran, gumový had v kontejneru, kotě v autě či malátný zajíc na silnici.