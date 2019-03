Panna

Pracovní nálada je hned v pondělí dobrá. Není divu, patříte mezi největší puntičkáře horoskopu a nespokojíte se s polovičním či odbytým výsledkem. To je výborné, protože to na vás nadřízený obdivuje. Dotáhnete věci do úplného konce prostě vždycky.