Měla jen vyměřit plochu Čerťáku. Chystají se zde totiž stavební úpravy a odtěžení bahna. Právě na něj žena jen tak nezapomene!

„Byla už 15 metrů od břehu, když se nečekaně propadla až po pás do velmi studeného a mazlavého bahna, o jeho pronikavé „vůni“ nemluvě,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Kůdela.



Její kolega geodet ji z pasti nedokázal vytáhnout a musel zavolat na pomoc hasiče. „Jeden z hasičů se převlékl do nepromokavé kombinézy a společně s kolegou se vydali za ženou,“ podotkl Kůdela.

Zachraňovali ji jako z propadlého ledu

„Donesli k nešťastné ženě páteřní desku, na kterou se jim ji podařilo položit a lany odtáhnout až do bezpečí,“ dodal hasič. Podobným způsobem se zachraňují třeba lidé, pod kterými se propadne led.



Silně podchlazenou ženu poté hasiči předali záchranářům, kteří ji vzali na vyšetření do nemocnice. Kromě podchlazení by měla být v pořádku, její kolega utrpěl hlavně leknutí.

VIDEO: Ostravští hasiči před časem zachraňovali jelena, který uvízl v řece.