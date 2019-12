Vánoce prožil s mrtvolou: Těhotnou přítelkyni ubodal na Boží hod, udal se na Štěpána

Zatímco Nicola vedla řádný život, pracovala jako zdravotní sestra a nikdy se nedostala do křížku se zákonem, James nebyl žádné neviňátko. Vánoce roku 2016 trávil doma jen proto, že ho propustili z vězení na podmínku. Odpykával si právě trest za napadení svého známého. Kromě toho, že nešel pro ránu daleko, se James také rád napil a nebál se ani tvrdých drog.

Vinil ji z nevěry

Právě heroin a láhev vodky stála na počátku Jamesovy paranoie, která stála ženu život. Nicole mu chtěla dát pod stromeček ten nejkrásnější dárek. Přinesla domů pozitivní těhotenský test. Ve svém věku považovala přirozené početí za velký úspěch. James se však neradoval. Začal být posedlý myšlenkou, že mu Nicole byla nevěrná a dítě není jeho.

Nožem i sekerou

Čím víc ho žena ujišťovala, že je skutečně otcem jejího miminka, tím podrážděnější James byl. Nakonec se na Nicole vrhl, spoutal ji a pobodal. To mu ale nestačilo a na nešťastnici vzal sekeru. Nicole neměla šanci přežít. Pochopitelně zemřelo i její nenarozené dítě. James nevěděl, co má dělat. S mrtvolou v bytě strávil celý den a teprve 26. prosince zavolal záchranku. Operátorce řekl, že v jeho bytě »někoho pobodali«. Než přijela sanitka a policie, utekl.

Sto dva ran

Při pitvě vyšlo najevo, že Nicole utrpěla na sto dva bodných ran. Testy DNA nenarozeného dítěte nadevší pochybnost prokázaly, že jeho otcem byl James… „Nicole Woodmanová byla typickým příkladem milé ženy, která se zamilovala do špatného chlapa,“ řekl o oběti při procesu soudce. James se hájil tím, že není odpovědný za své činy, protože ho ovládají drogy. V jednací síni předváděl nejrůznější scény. Při čtení pitevní zprávy se třeba snažil tlouct hlavou do desky stolu, takže ho nakonec musela justiční stráž držet. Soudce ovšem nakonec prohlásil, že James není nemocný, ale zvrhlý. Do vězení ho poslal na 23 let.