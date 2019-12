V Kojetíně na Přerovsku se půl roku od posledního incidentu opět poprala skupina mužů, do potyčky se zapojili čtyři. Při rvačce použili kovovou tyč, kterou zasáhli také zasahujícího policistu. Účastníky policisté zpacifikovali a tři z nich umístili do policejní cely.

Zadržení jsou podezřelí z výtržnictví, dva navíc i z násilí proti úřední osobě. Podle starosty Kojetína Leoše Ptáčka jde o stejné muže, kteří se zapojili do hromadné rvačky na náměstí v červnu.

Incident se na Masarykově náměstí stal v úterý, týkal se nejprve tří mužů ve věku 28 až 36 let. „Zpočátku verbální konflikt se během chvíle změnil ve fyzické napadení. Svědkem incidentu byl policista místního obvodního oddělení, který se ihned pokusil napadání zabránit. Jeden z mužů při incidentu použil kovovou tyč, kterou udeřil protivníka do hlavy a zasahujícího policistu do ruky,“ uvedl policejní mluvčí.

Na místo vzápětí dojela hlídka strážníků, ale také sedmatřicetiletý muž, který se k šarvátce přidal. „Policistovi se společně se strážníky s použitím donucovacích prostředků podařilo incident ukončit,“ doplnil mluvčí.

Tři z účastníků rvačky policie zadržela a umístila je do policejní cely. Za výtržnictví jim hrozí až dva roky vězení, v případě násilí proti úřední osobě se sazba zvyšuje až na šest let vězení.

Město řešilo podobnou potyčku, ale ve větším rozsahu, také letos v červnu. Podle starosty Leoše Ptáčka v konfliktu z tohoto týdne figurují stejní muži, kteří se zapojili do červnové rvačky.

„Byli to zcela stejní lidé, ale nebylo to tak dramatické, incidentu z června se to nepodobalo. Rozdali si to tentokrát přímo pod okny policejní služebny, proto policisté v kombinaci se strážníky zasáhli okamžitě,“ řekl ČTK starosta. Policejní mluvčí František Kořínek ČTK řekl, že u dvou ze zadržených mužů policie navrhuje vazbu.

Při červnové potyčce na náměstí se podle starosty do incidentu zapojily dvě skupiny obyvatel. Útočníci při ní použili plynovou pistoli a byli vyzbrojeni teleskopickou tyčí, obušky a sekerou. Obviněno z poškození cizí věci, výtržnictví a ublížení na zdraví ve stadiu pokusu bylo šest lidí, dva z nich jsou mladiství.

Během incidentu byli zraněni dva muži. Třicetiletého muže útočníci nejméně dvakrát udeřili kovovou tyčí do hlavy a zblízka na něj dvakrát vystřelili z plynové pistole. Zranění utrpěl podle policie i další, o dva roky mladší muž. Agresivní skupina také urážela a vyhrožovala obyvatelům jednoho z domů.

Policie nyní uvedla, že situaci v Kojetíně, kde žije zhruba 6500 lidí, nadále pečlivě monitoruje a v uplynulých dnech zde posílila hlídky.