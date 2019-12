Taxikář (40) pod vlivem vezl muže v kufru! Další jízdu mu zakázala budějovická policie

V pondělí v půl třetí ráno si operátor městských kamer v Českých Budějovicích všiml řidiče taxíku, jak nabírá čtyři klienty do svého vozu. Na tom by asi nebylo nic divného, kdyby po několika metrech řidič nezastavil a nepřibral k nim pátého. Ten se ale patrně už do kabiny vozu nevešel. Cizince v pražském hotelu okradl falešný policista. Byl to taxikář s komplicem

„Nenastoupil jako běžný pasažér a s vědomím řidiče si vlezl do zadního nákladového prostoru. Jakmile za ním zapadlo víko, řidič se opět rozjel,“ sdělila pro Deník mluvčí strážníků Věra Školková. Hlídka se za vozidlem vydala a řidiče taxi zastavila.

Taxikář uvedl, že své cestující zná, a proto přistoupil na nestandardní jízdu pátého cestujícího. To ale nebyl jediný přestupek, kterého si strážníci všimli. Kromě porušení bezpečnosti při přepravě osob neměl provozovatel viditelně umístěný průkaz řidiče taxislužby.

Na nejzávažnější prohřešek se přišlo ve chvíli, kdy dali strážnici muži „dýchnout“. Přístroj ukázal hodnotu 0,16 a 0,14 promile. Další jízda mu tak byla přivolanými policisty zakázána a případem se bude zabývat příslušný správní orgán.