Slovenští policisté se už víc než dva týdny intenzivně zabývají brutální násilnou smrtí učitelky a příležitostné modelky Violy M. (†34). Pohlednou brunetku neznámý pachatel v Bratislavě znásilnil a umlátil k smrti. Kriminalistům by ve vyšetřování mohl vydatně pomoci bývalý přítel zavražděné. Právě s ním totiž zřejmě komunikovala jako s posledním před smrtí a obrátila se na něj s podivnou žádostí...

Zpráva o brutální vraždě 34leté Violy M. bez nadsázky šokovala celé Slovensko. Informace se však donesla až do Austrálie. Odtamtud totiž pochází bývalý přítel zavražděné učitelky, se kterým se seznámila v Singapuru, když oba pracovali v modelingu.

Australan Treyant je smrtí bývalé přítelkyně zdrcený. „Jsem neuvěřitelně smutný. Po tom, co jsem si přeložil zprávy a zjistil, co Viola zažívala ve svých posledních okamžicích, cítím neuvěřitelnou bolest a žal,“ popsal model slovenskému deníku Plus JEDEN DEŇ.

Jak se ukázalo, byl Treyant zřejmě poslední, kdo s Violou komunikoval! Viola mu v osudný den posílala podivné zprávy. „Prosila mě, abych jí odpustil, že se se mnou rozešla. Také se mě ptala, jestli by za mnou nemohla přiletět do Austrálie. Já jsem to však odmítl,“ řekl Australan. Žádost bývalé přítelkyně prý odmítl, protože už se přes rozchod dokázal dostat a nechtěl otvírat staré rány.

Treyant si nyní smrt expartnerky zčásti vyčítá. „Přemýšlím, že kdybych svolil, mohl jsem tomu hroznému konci zabránit,“ uzavřel Australan. „Stále jsem ji miloval, chtěl jsem si ji vzít. Byla neuvěřitelně skvělá bytost, která pomáhala a milovala lidi. Velmi toužila být maminkou,“ vrátil se Treyant k rozchodu, ze kterého se dostával dlouho.

Podle policie to byl právě Treyant, kdo s Violou komunikoval jako poslední, mluvil s ní v neděli večer. Australan má také proto v nejbližších dnech přiletět na Slovensko vypovídat na policii.

Když Violu našli dělníci pracující v přístavu, ještě byla naživu. Byla ale již v takovém stavu, že nedokázala mluvit a pouze chrčela. Příležitostná modelka před smrtí zřejmě trpěla nepředstavitelnou bolestí. Neznámý pachatel Violu znásilnil, brutálně zmlátil a pak ji nechal v agónii umírat pod jeřábem. Zraněná žena svým zraněním podlehla při převozu do nemocnice.

S kolegou z branže se tehdy dala dohromady a tvořila s ním pár zhruba dva roky. Šlo o vážný vztah, Viola partnera Treyanta představila i mamince v rodné Snině.