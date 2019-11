Ve středu brzy ráno došlo v jedné vesnici na Praze – východ k tragické události. Alenu (†58) tady brutálně zavraždil její soused Karel (70)! Soused a přítel zavražděné pro Blesk.cz popsal roky před tragédií i vztah mezi obětí a vrahem! To, co udělal vrah po činu, zaskočí každého!

Brzy ráno, kolem páté hodiny ranní, došlo ve středu v obci Nová Ves nedaleko Prahy k brutální vraždě Aleny (†58). Tělo zavražděné našli na zemi bez známek života dva sousedé, redakce jméno jednoho z nich zná, nebude ho ale zveřejňovat. Hrůzný nález v přehradě Švihov: Přemysl H. (†57) a Marie D. (†72) leželi na dně svázaní řetězem!

„Když jsem šel zpátky, soused, co bydlí pode mnou, na mě volal: 'Pojďte sem, pojď sem!' V té tmě nevěděl, co se děje. No, a ona tam ležela,“ popisuje muž pro Blesk.cz. Muž si na ženu počkal, když odcházela do práce. „Musel si na ni počkat. Chodila ráno v pět se psem a v pět deset vyjížděla z baráku do práce. Tak jestli vyběhl z bytu, nebo jestli tam někde čekal. Já nevím no prostě…,“ popisuje zdrcený soused. Podle policie došlo k vraždě právě kolem páté ráno.

Odešel, jako když se nic nestalo!

„Žena utrpěla velmi závažná poranění, kterým ještě před příjezdem zdravotnické záchranné služby podlehla," uvedla mluvčí k činu. To, co udělal muž po činu, nikdo nepochopí. „On si doma dával kafe se sušenkama, to mi říkala žena. Úplně normálně odešel, jako když se nic nestalo,“ říká nechápavě muž, který nechce být jmenován.

Nekončící spory

Policie uvedla, že obviněný Karel (70) vyřešil vraždou dlouholeté spory s Alenou (†58). To potvrdil i soused. „Přistěhoval jsem se před 28 lety a už ty spory mezi sebou měli,“ řekl. „Támhle to nebylo, tohle nebylo. Nebyl vytřenej barák. Chytali se za slovo, hádali se kvůli malichernostem,“ popsal. Brutální vražda modelky Violy (†34): Na místě činu našli vibrátor!

Zavražděná Alena měla nedaleko domu, kde bydlela, zahradu a i o tu se měla s Karlem hádat, přitom on měl svou o kousek dál. A právě u zahrádky ji před pěti lety Karel napadl a vážně zranil, taky sekerou. „Vše vyvrcholilo tím, že ji tady před tou brankou praštil před pěti lety sekerou. Nikdo to netušil, přišel a tady ji praštil tou sekerou. A oni ho zprostili viny…,“ popsal nechápavě.

Okresní soud pro Prahu – východ ale tehdy pachatele odsoudil k podmíněnému trestu. „Takže vlastně neměl žádný trest. Dál se tady mohl pohybovat, vyskytovat. Zaplatil nějakou směšnou pokutu. Nic víc,“ řekl v den vraždy bratr Aleny.

Byl to podivín!

Už v den vraždy označil bratr zavražděné Karla (70), že je to podivín, soused to jen potvrdil. „Nikdy s námi nikam nešel, ani na pivo, nikam. Když to řeknu normálně, byl to takovej blb prostě. Od pohledu to byl podivín. V hlavě měl něco jiného než my. Byl máklej,“ dodal, že spolu asi deset let nemluvili, jen se pozdravili. Dívka (15) zabila řidiče autobusu, který ji chtěl znásilnit: Propustili ji z vazby

Nemůžu tu svini ani vidět!

„Ona furt byla ublížená, furt jí někdo něco dělal. Já jí jednou říkal, proč furt brečíš? Vždyť ti nikdo nic nedělá. Ona říkala, že tu svini ale nemůže ani vidět. Byla na něj úplně vysazená. Musela mezi nimi být veliká, veliká nenávist,“ nenávist podle souseda musela mezi oběma trvat přes třicet let, myslí si. Vše se ještě přiostřovalo vzájemnými naschvály a provokováním se.

„Ta šla (příbuzná obviněného - pozn. red.) a ukazuje jí fakáče. Měli mezi sebou averzi,“ líčí soused.