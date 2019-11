Zmučenou ženu našel mezi Přístavním mostem a Mostem Apollo náhodný kolemjdoucí minulé pondělí. Na místo okamžitě vyrazili policisté i záchranáři. Žena se ještě se zdravotníky snažila komunikovat, přes veškeré snahy lékařů však bohužel při převozu do nemocnice zemřela.

Podle slovenského deníku Plus Jeden Deň u sebe žena neměla žádné doklady, a tak trvalo čtyři dny, než policisté zjistili její totožnost. Mezitím na policii oznámila rodina zmizení modelky a fotografky Violy M., která měla v pondělí v Bratislavě výstavu a záhadně zmizela. Nakonec se zjistilo, že nalezená žena je právě Viola.

Ze smrti modelky a učitelky jazyků je v šoku její rodina i přátelé, kteří nedokážou pochopit, kdo by chtěl Viole ublížit. „Nemyslím, že by během výstavy nebo po ní šla jen tak na procházku k Dunaji. Navíc kdyby ji chtěl někdo jen znásilnit, tak ji potom odkopne do Dunaje. Ale ona byla zbitá, měla zničené kotníky… Na tom si někdo dal záležet. Pravděpodobně z pomsty,“ uvedla její kamarádka Danka pro Plus Jeden Deň.

Informace o brutální smrti čtyřiatřicetileté Violy šokovala celé Slovensko. Na těle ženy byly nalezeny stopy po mučení. Měla poraněné kotníky a anální otvor. Navíc měla zlomené obratle. Později se objevila informace, že před dvěma měsíci byla na stejném místě nalezena dvaapadesátiletá Anna, která byla znásilněna a zavražděna. Navíc ve čtvrtek policisté oznámili, že v přístavu našli další tělo, a to osmadvacetileté ženy. V tu chvíli se obyvatelé začali obávat, že na místě řádí sériový vrah. Policisté se proto rozhodli, že svolají tiskovou konferenci.

„Žádné z informací, které jsme doposud získali, nesměřují k tomu, že by šlo o sériového pachatele. Ujišťuji zejména ženy, že v Bratislavě se mohou svobodně pohybovat po bezpečných částech města,“ uvedl ředitel Krajského oddělení policie v Bratislavě Adrián Pavlík ve vyjádření, které policie zveřejnila na sociální síti.

Na místo, kde byla nalezena těla tří žen, se vypravilo až patnáct policistů, kteří prohledávali tamní okolí, během něhož našli podezřelý předmět. Podle informací TVnoviny.sk našli vibrátor! Zatím není jasné, zdali zajištěný předmět souvisí s případem.