Minulý týden v pondělí byla v bratislavském přístavu u řeky nalezena žena, která byla zbitá a podchlazená. Náhodný kolemjdoucí, který ženu našel, okamžitě zavolal na tísňovou linku a na místo vyrazila záchranná služba.

Nevěděli, o koho jde

Žena měla zlomený obratel, poraněné kotníky a roztrhaný anální otvor. Zdravotníci se ji marně snažili zachránit. Zemřela při převozu do nemocnice.

Podle slovenského portálu Plus Jeden Den žena neměla u sebe žádné doklady a vyšetřovatelům se až o čtyři dny později podařilo zjistit, že jde o modelku a fotografku Violu M (34) ze Sniny na východním Slovensku. V Bratislavě měla výstavu svých fotografií. Její zmizení na policii nahlásila její matka.

Blízký, nebo sériový vrah?

Z brutální smrti krásné Violy je v šoku nejen její rodina, ale také obyvatelé Bratislavy. Její tělo totiž bylo nalezeno na místě, kde bylo před dvěma měsíci nalezeno tělo jiné oběti vraždy - Anny (†52). Také Annu někdo znásilnil.

„Verzí může být více. Pachatelem může být její známý, který ji na to místo vylákal nebo ji tam jen vyhodil. Možná ji však oslovil někdo neznámý a zaútočil na ni na tom místě nebo jinde a těla se zbavil u řeky. Na to dá asi odpověď ohledání místa a těla. Když šlo o sexuální útok, na místě je otázka, zdali jde o jednorázového pachatele, nebo sexuálního delikventa páchajícího sériové útoky,“ řekl pro server Plus Jeden Den kriminalista Matěj Snopko.

Možný motiv je žárlivost

Tím, co se vlastně stalo, se zabývají také Violini přátelé a známí. „Nemyslím, že by během výstavy nebo po ní šla jen tak na procházku k Dunaji. Navíc kdyby ji chtěl někdo jen znásilnit, tak ji potom odkopne do Dunaje. Ale ona byla zbitá, měla zničené kotníky… Na tom si někdo dal záležet. Pravděpodobně z pomsty,“ myslí si její kamarádka Danka. Její teorii podpořil i zdroj blízký vyšetřování. Ten totiž pro Plus Jeden Den potvrdil, že za útokem mohla stát žárlivost. Viola se totiž měla scházet se dvěma muži najednou.