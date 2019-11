Noční orientační závody vodáků ATU se o uplynulém víkendu konaly po čtyřicáté sedmé. Tradičně jsou spojené s uklízením břehů Ružína. „Během vytyčení trasy pravidelně posbírám přibližně 10 pytlů odpadu. Pro závody to bylo nemilé překvapení a obávám se, zda to v budoucnosti budou ještě závody, nebo jen vodácký sběr odpadu,“ popsal tragickou situaci z víkendu člen skupiny Eco Club SVK Ladislav Habina pro web Košicednes.sk.

Nepořádek do hloubky půl metru

Odpad byl podle něj nanesený po celé šířce Ružína, což je v daném úseku 150 metrů, a po délce se lány smetí a nepořádku táhly od 50 do 200 metrů. Vrstva naplaveniny měla hloubku půl metru. „A to jsme viděli jen to, co bylo na povrchu. Kdoví, kolik toho odpadu už je utopeného," zamyslel se Habina. Přes množství nepořádku se organizátor mohl plavit jen s pomocí dalších kolegů.

„S pádly rozráželi bordel přede mnou. Každou chvíli hrozilo, že se roztrhne nafukovací vak na motorovém člunu, a odpadky mi čtyřikrát zastavily motor. Jednou se mi do vrtule namotal igelit, potom nějaký ruksak, krabice od ovoce. Nakonec mi dřevo poškodilo motor, a to jsem jel na mírný plyn,“ pokračoval Habina. Vodáci, kteří pluli na paddleboardech, museli častokrát vystoupit na břeh.

Drahé čištění