Po útoku baseballovou pálkou má jen polovinu lebky! Útočník si odseděl dva měsíce

Okradl ho a nechal ležet napospas osudu na chodníku. Charles Miles si však ve vězení dlouho nepobyl – z původních 365 dnů si odseděl v okresní věznici v americkém Ulsteru pouhé dva měsíce. Maminka přepadeného, Donna (56), která se o svého syna stará, je rozhořčena. Její syn trpí syndromem propadlého mozku, který vznikl komplikací po kraniektomii. Vypadá proto, jako by mu chyběla polovina hlavy. Jeho zdravotní stav se stále zhoršuje.

Lékaři jsou přesvědčeni, že Stevenova rozsáhlá poranění hlavy byla způsobena tupým předmětem – pravděpodobně basebalovou pálkou. Právníci útočníka však tvrdí, že Miles zaútočil jen jednou a k poškození lebky muselo dojít až dopadem na betonový chodník.

Okresní advokát Holley Carnright uvedl pro zpravodaj ABC 7, že jelikož neměl Charles Miles v úmyslu způsobit vážnou újmu na zdraví své oběti, nemůže být proti němu vznesena obžaloba za zločin. Donna s tímto postojem rozhodně nesouhlasí a nadále tvrdí, že k takovému zranění nemohlo dojít po jednom úderu.

„Celá levá část jeho lebky se roztříštila, začal krvácet do mozku,“ uvedla. „Miles měl dostat mnohem vyšší trest. Chci spravedlnost pro svého syna, který každý den bojuje o svůj holý život!“

Steven byl přitom šťastný otec dvou dětí, milující svou práci kuchaře. Pro celou jeho rodinu je velice bolestivé vidět ho připoutaného na lůžko, neschopného pohybu. Hlavně synům Michaelovi (7) a Stevenovi Juniorovi (11) tatínek chybí. „Vždy, když ho přijedou navštívit, pláčou – a Steven pláče také.“

Steven trpí těžkými záchvaty a léky, které musí kvůli tomu brát, poškozují jeho játra. K traumatu přispívá i skutečnost, že se odborníci dvakrát pokusili nahradit chybějící kosti ocelovou deskou, ale pokaždé se v těle rozšířila infekce. Jedinou dobrou zprávou pro rodinu je, že vládní agentura v New Yorku, která pomáhá obětem trestných činů, souhlasila s financováním operací.

„Operace by mu mohla zachránit život. Obnovila by se mozkomíšní tekutina, která by jeho mozek chránila,“ dodává Donna. Stevenův mozek totiž chrání pouze kůže, takže i mírný náraz by mohl být ohrožující jeho život. Místo ocelových desek, které jeho tělo odmítá přijmout, se mu pokusí voperovat speciální plastovou desku vyrobenou podle modelu jeho lebky. Celá rodina se modlí a doufá, že tentokrát bude zákrok úspěšný.