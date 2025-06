Plzeňský Prazdroj zvýšil tržby na 23 miliard Kč. Rostl i prodej piva do zemí EU

Pivovar Plzeňský Prazdroj loni, zejména díky rostoucímu exportu, zvýšil meziročně tržby o 6,7 procenta na 23 miliard korun. Čistý zisk klesl o 0,8 procenta na 5,9 miliardy Kč. Společnost loni v Česku investovala 1,65 miliardy korun, meziročně o čtvrt miliardy méně. ČTK to dnes řekl mluvčí firmy Zdeněk Kovář.

Mluvčí Prazdroje uvedl, že vývoz loni vzrostl o desetinu na 1,97 milionu hektolitrů a loňské prodeje v ČR zůstaly na 7,3 milionu hektolitrů.

Na daních odvedl Prazdroj podle Kováře do státního rozpočtu dosud nejvyšší částku, a to 6,6 miliardy korun, což je meziročně o 6,5 procenta více. Zajistilo to zvýšení daně z příjmu právnických osob a vyšší DPH na nealkoholické nápoje, řekl.

Z investic dal loni pivovar nejvíce peněz do nové stáčecí linky na skleněné vratné lahve v Plzni - 700 milionů Kč, 420 milionů korun bylo na podporu hospod a restaurací v Česku.

„Nepolevili jsme v investicích do našich pivovarů, podpory gastronomie a také do spolupráce s pěstiteli chmele a ječmene. Chceme dlouhodobě podporovat a rozvíjet českou pivní kulturu i všechna navázaná odvětví v rámci celého dodavatelsko-odběratelského řetězce,“ řekl obchodní ředitel Roman Trzaskalik.

Podle něj byl loňský výrazný nárůst prodejů do zahraničí tažen hlavně vývozem do zemí EU. „Pozitivní ale také je, že popularita našich piv dlouhodobě roste i ve vzdálenějších zemích, jako je třeba Jižní Korea a Vietnam,“ řekl Trzaskalik.

Značky Prazdroje se loni prodávaly téměř v 50 zemích světa. K nejvýznamnějším teritoriím patřily tradičně Slovensko, Německo, Polsko, ale také Jižní Korea nebo Maďarsko.

„Výrazné zvýšení zájmu o naše piva jsme loni zaznamenali ve Švédsku (+39 procent), Španělsku (+29 procent), Chorvatsku (+16 procent) a na Slovensku (+14 procent),“ dodal.

Do Ruska a Běloruska pivovar od začátku války na Ukrajině nevyváží. Plzeňský Prazdroj má pivovary v Plzni, Velkých Popovicích u Prahy a Radegast v Nošovicích na Frýdecko-Místecku.