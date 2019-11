Dcera Marie je přesvědčená, že nehoda, při níž zemřela její matka Marie (†44) a dvě malé sestřičky Anička (†6) a Lucinka (†4), nebyla nešťastná náhoda, ale sebevražda.

S maminkou se dcera přesto chtěla důstojně rozloučit. Její kremace však proběhla koncem minulého týdne, aniž by se o tom se sestrou Veronikou (16) dozvěděly. „V sobotu volala teta mému tátovi, který má soudem svěřenou do péče mladší sestru Verunku (16), že potřebují, aby dodala potvrzení o studiu, aby měli slevu na kremaci. Mamka už prý byla zpopelněna bez obřadu,“ popsala Marie.

Tajné zpopelnění ale není jediná šokující zpráva. „Teta také tátovi oznámila, že nebude mít ani žádné poslední rozloučení a máma nebude mít ani hrob. Je to chyba. Měli jsme se s mamkou rozloučit důstojně,“ dodala Marie.

Spory mezi rodiči Aničky a Lucinky řešily OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) v Mladé Boleslavi a Frýdlantě. „V Mladé Boleslavi si otčím stěžoval na postup sociální pracovnice, zažádal o změnu, ale vedení mu nevyhovělo. Ve Frýdlantě jsme chtěli udělat zápis o tom, že jsme byli ve Frýdlantu a děti jsme nemohli dostat. Sociální pracovnice ale řekla, že nemá čas a nic řešit nechce,“ popsala dcera Marie.

Video Marie přišla o mámu a dvě sestry - Facebook/Marie H.

Nakonec došlo k úředním zmatkům, kdy měli v jeden den dvě různá rozhodnutí soudů. „Nikdo, ani policie, nevěděl, které platí. Ve Frýdlantě bylo platné to, co držela v ruce máma, a v Mladé Boleslavi to, co jsme drželi v ruce my,“ dodala Marie.

Neštěstí se odehrálo přesně v den, kdy soud pravomocně rozhodl o svěření děvčátek do otcovy péče. Ten si je proto jel vyzvednout k jejich matce. Stál v koloně vozidel, která projížděla okolo tragické nehody. V té chvíli ještě netušil, že na místě zemřela jeho expartnerka a obě dcery.

K tragické nehodě došlo u Mníšku na Liberecku 25. října, když se seat střetl s popelářským vozem. Řidička osobního auta a jedno dítě zemřely na místě. Druhé dítě svým zraněním podlehlo při přepravě vrtulníkem do nemocnice. Řidič náklaďáku vyvázl s lehkým zraněním. Nehodu vyšetřuje policie.

Den po ní vystoupila nejstarší dcera řidičky Marie s prohlášením, že české úřady nedaly na varování rodiny a svou nečinností případ zavinily. Rodina prý opakovaně upozorňovala na to, že matka vyhrožuje sebevraždou i tím, že zabije i obě dcery.