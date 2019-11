Asistenční pes, který majitele svých chováním ohrožuje na životě, je k ničemu. Své o tom ví nevidomá Andrea Malárová z Chebu, kterou špatně vycvičená fenka Maggi často vystavovala nebezpečným situacím, kdy ji například zavedla do silnice mimo přechod. Pes navíc Andreu zatáhl i do finančních problémů. Když se totiž Andrea neschopného psa zbavila, stát po ní požadoval vrácení peněz, které jí poskytl na výcvik. Soud rozhodl několik let trvající spor ve prospěch nevidomé.