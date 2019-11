Ukrajinec Andrij S. tak vyvázl s třetinou sazby, kterou mohl za nepochopitelný čin vyfasovat. Státní zástupce Martin Rykl ho totiž vinil z pokusu vraždy, za kterou mohl jít do vězení až na 18 let. Soud ale jeho čin překvalifikoval jen na ublížení na zdraví. Poté, co si trest odsedí, ho čeká ještě vyhoštění z České republiky na 10 let.

Radkovi, kterému útok totálně změil život, soud přiklepl 200 tisíc korun odškodného. Sportovec ale požadoval přes sedm miliónů korun.

Nožem dvakrát do břicha

Tragédie se odehrálo loni v listopadu, když se Radek potkal na ulici se třemi Ukrajinci. Ti byli totálně opilí a na chodníku se vzájemně podpírali, aby neupadli.

Do Radka, který tudy šel s přítelkyní a kamarádem, nejdříve strkali a tahali se s ním za oblečení. Pak ale Andrej S. tasil nůž. „Šlo o tzv. motýlek s čepelí dlouhou 10 cm a mladíka dvakrát bodl do břicha. Útočil zcela bezdůvodně,“ řekl státní zástupce Rykl. Opilou trojici pochytali čtyři jiní Ukrajinci a předali policii. „Nikoho jsem nožem nebodl,“ tvrdil Andrij S.

Amputovaná noha a obrna

Nesmyslný útok nožem obrátil Radkovi život naruby. Během vteřiny bylo všechno jinak. Lékaři mu sice zachránili život, ale kvůli poškození tepen, kdy mu krev netekla do nohou, mu lékaři museli tu levou ve stehně amputovat, na té pravé má po útoku obrnu lýtkového nervu.

„Na jedné noze mám protézu, na druhé pak ortézu. Jiní invalidé se mohou o tu zdravou zapřít, aby nespadli. Já ne. Mám necitlivou patu a prsty a jsem rád, že se pohybuji aspoň o berlích,“ řekl Radek.

„Teď se musím vyrovnávat s tím, že je u mě v životě všechno jinak. Dříve jsem chodil do práce, dělal jsem svářeče. To teď nemůžu. Hrál jsem florbal, to také nejde. Aktivně jsem žil, to teď nemohu,“ svěřil se Radek. Žije s rodiči a přítelkyní a bez jejich pomoci by to vše nedal.

Zahrál si v „Růžovce“

I přes svůj handicap dokázal ztvárnit roli zraněného hledače „kešek“ v seriálu Ordinace v Růžové zahradě 2. Na kluka spadl kus skály. Ta nešla zvednout a tak doktor Ota Kovář rozdrcenou nohu na místě uřízl. Přesto keškař zemřel.

„Já na rozdíl od filmové postavy přežil, ale stálo mě to nohu. Netušil jsem, že mi ji uřízli. Přišel jsem na to až dva dni po operaci, když jsem odhrnul deku. Bylo to tehdy hrozné,“ svěřil se Radek. Všechny své síly teď dává na to, aby se mohl lépe pohybovat.

„Každý den chodím, třeba po ulici, jdu i do terénu, v ruce mám berle, o které se opírám. Daleko ale nedojdu,“ prozradil Radek. O tom jestli k útočníkovi cítí nenávist či zášť, mluvit nechtěl.