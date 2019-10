V pátek slovenská policie zasahovala na vlakovém nádraží v Komárnu. Teprve čtrnáctiletého chlapce si tam měl vyhlídnout muž, který po něm chtěl orální sex! Poté, co chlapec odmítl, měl ho muž začít tahat do křoví. Školák však uviděl svého kamaráda a zavolal na něj, ať mu pomůže. Na pomoc přišli také bezdomovci.

Čtrnáctiletý chlapec v pátek ráno vystupoval kolem půl deváté z vlaku ve slovenském městě Komárno, když ho tam měl odchytit neznámý muž a nabídnout mu dvacet euro (500 Kč) za orální sex. Šokovaný chlapec ho odmítl. Muž však nebral ne jako odpověď. Chlapce pak popadl a táhl ho do křoví. „Chtěl po něm orální uspokojení a nabízel mu dvacet eur. Jasně, že odmítl, tak za ním skočil a táhl ho do křoví,“ uvedl pro tvnoviny.sk Ján Šudák z Městské policie Komárno.

V tu chvíli však chlapec uviděl svého kamaráda, s nímž chodí na fotbal. Začal proto na něj křičet, ať mu pomůže. „'Miki, Miki, pomoz mi, pomoz mi!' Tak jsem tam rychle běžel. Ten chlap se nejdřív postavil za něj. No potom vběhl do vlaku a odtamtud utíkal do obchodu,“ popsal situaci kamarád Miki. Na pomoc chlapcům přiběhli i bezdomovci, kteří tam s nimi počkali až do příjezdu policie. Muž se posléze strážcům zákona přiznal a navíc uvedl, že den předtím byl s nějakým chlapcem na hotelu. „Že s nějakým Patrikem přespával den předtím na hotelu v Nových Zámcích a že mu s ním bylo dobře, dokonce mu zaplatil a potom přijel vlakem sem do Komárna a hledal tu další známosti,“ dodal Šudák.