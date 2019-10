Brit Richard Huckle (†33) se v devatenácti letech vydal do Malajsie. Tam začal pracovat jako křesťanský učitel, čímž získal přístup ke stovkám dětí. Před britským soudem se přiznal, že v letech 2006 až 2014 systematicky zneužíval děti ve věku od šesti měsíců do dvanácti let. Znásilnění holčičky (5) v Ústí nad Orlicí: Pedofil použil lest se psem

Média v Británii o něm mluví jako o nejhorším pedofilovi v dějinách země, dokonce údajně napsal manuál pro další podobné zvrhlíky. Zatčen byl až v roce 2014 na londýnském letišti, když přiletěl domů na Vánoce. Policie u něj při tom našla přes 20 tisíc množství fotografií a videí, na kterých je vyfocený on sám, jak zneužívá děti. Nevybíral si jen jedno pohlaví, zneužíval jak dívky, tak i chlapce. Server BBC uvedl, že mezi jeho nejoblíbenější oběti patřila batolata. Nejmladší oběť měla mít šest měsíců.

Huckle byl obviněn v 91 případech, ale vyšetřovatelé soudí, že obětí bylo mnohem více. Vedl si totiž na počítači jakési skóre, do nějž zapisoval případy zneužití, a na něm je uvedeno 191 chlapců a dívek. Dva Němci zneužili v kempu desítky dětí. „Odporné, zrůdné, odpuzující,“ řekla soudkyně

Pedofilové a chudoba: Průvodce pro milovníky dětí. Tak se jmenoval manuál pro pedofily, který údajně sám napsal. Tento manuál měl vyjít na takzvaném dark webu. Laicky řečeno v internetovém podsvětí. U návodu ale neskončil. Kriminalisté u něj našli také knihu s názvem „Kniha pedobodu“. Tady měl Huckle popisovat své zrůdnosti a sexuální praktiky.