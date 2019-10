Ke kurióznímu incidentu došlo v sobotu dopoledne v Čechovské ulici v Příbrami. „Muž vjel přes zákazovou značku do pěší zóny. Následně zjistil, že je zde neprůjezdná komunikace, začal couvat a narazil do kontejneru,“ uvedla tisková mluvčí policie Monika Schindlová pro Novinky.

Řidič se prý nejprve své auto pokusil otočit, nešlo to ale tak hladce, jak by si asi představoval. Nejdřív naboural do betonového odpadkového koše. Poté se mu dokonce povedlo narazit do auta městské policie a nakonec na roh budovy.