Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) koncem srpna odebrala chovateli Ludvíkovi Berouskovi dva bílé tygry, kteří neměli povinné čipy. Stalo se tak pár měsíců poté, co Berousek nepravomocně dostal podmínku a pokutu v kauze ilegálního zabíjení tygrů a obchodu s nimi. Stát nyní řeší, co s dvojicí přeživších samic. Jednou z možností je, že zvířata půjdou do záchranné stanice chovatelky Věry Aladzasové Přibylové (57), která v minulosti dostala pokutu kvůli nevyhovujícím podmínkám pro chov zvířat.