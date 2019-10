Pilota a leteckého instruktora pro Boeingy 737 Ladislava Kellera si do pořadu DVTV pozvala Daniela Drtinová v rámci otázek ohledně okolností letu společnosti Smartwings z 22. srpna, kdy letadlo s českými cestujícími z Řecka pokračovalo do Prahy s jedním nefunkčním motorem. A přední český pilot měl v otázkách jasno. Postupoval by prý ale jinak než posádka.

„Přistát na nejbližším vhodném letišti,“ odpověděl rozhodně na otázku, jak by on osobně v situaci vysazení jednoho motoru jednal. „Na cestě do Prahy jsem spočítal, tuším, sedm letišť,“ dodal.

Keller zároveň ale jedním dechem dodal, že ač se zdá být situace nebezpečná, v letectví je vysazení motoru poměrně častou praxí. „Sám jsem to zažil třikrát,“ přiznal pilot. Postup pilotů podle něj vyloženě nebezpečný nebyl. Riziko vypovězení i druhého motoru by podle něj piloti uměli vyřešit. A to i se 170 pasažéry na palubě.

„Přistáli by do terénu. Letadlo to umí,“ řekl a šokoval tím zkušenou moderátorku Drtinovou. „Těch případů se v minulosti stala celá řada, a to nejen u Boeingu 737, byla to i větší letadla,“ dodal Keller.

Letoun společnosti Smartwings vyrazil 22. srpna z řeckého ostrova Samos do Prahy. Letadlu ale přestal nad Egejským mořem fungovat levý motor. Ten se bohužel nepodařilo posádce znovu nahodit. Stroj i přes tento zádrhel pokračoval v nižší letové hladině až na pražské letiště. Na palubě cestovalo 170 pasažérů. Posléze skončil v pozici letového ředitele společnosti Pavel Veselý. Podle Úřadu pro civilní letectví šlo o pochybení posádky.